Pro-Koerdische kandidaat doet vanuit gevangenis gooi naar Turks presidentschap ADN

02 mei 2018

17u12

Bron: Belga 0 De pro-Koerdische HDP heeft vandaag gewezen partijleider Selahattin Demirtas naar voren geschoven als kandidaat voor de vervroegde presidentsverkiezingen in Turkije. Demirtas zal zijn campagne wel moeten voeren vanuit de gevangenis, waar hij momenteel opgesloten zit op verdenking van terrorisme.

HDP, de op een na grootste oppositiepartij van het land, wil de campagne voor de verkiezingen van 24 juni vrijdag op gang schieten. Dat zal gebeuren met evenementen in Istanboel en in de Koerdische metropool Diyarbakir.

Al duizenden partijleden opgepakt

Demirtas is een van de negen HDP-parlementsleden die in november 2016 opgepakt werd bij een grote politieactie, op verdenking van terrorisme. De Turkse regering zegt dat de opgepakte HDP-leden banden hebben met de gewapende Koerdische beweging PKK. Intussen zijn in totaal al duizenden partijleden opgepakt.

In een bijdrage aan de regeringskritische krant Cumhuriyet zet Demirtas zijn kandidatuur kracht bij door te stellen dat de komende verkiezingen van groot belang kunnen zijn voor de Turkse politiek van de komende tien jaar. Ofwel zal het "autoritaire eenmansregime zijn definitieve overwinning uitroepen" en "veranderen in een volledige dictatuur", ofwel zal de strijd om democratie worden versterkt, zo schrijft hij.

Grondwetswijziging

De winnaar van de komende presidentsverkiezingen zal voor het eerst gebruik kunnen maken van de uitgebreide bevoegdheden die hem werden toegekend door het vorig jaar georganiseerde referendum. Demirtas heeft zich altijd gekant tegen de grondwetswijziging waarmee Turkije de overgang van een parlementair naar een presidentieel systeem maakt.

Bij de vorige presidentsverkiezingen, in augustus 2014, was Demirtas ook al de kandidaat van de pro-Kroerdische partij. Hij haalde toen 9,8 procent van de stemmen.