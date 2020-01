Pro-Iraanse milities in Irak "houden zich klaar" na liquidatie Soleimani

mvdb

03 januari 2020

08u36

Bron: AFP - DPA - Belga 0 Enkele uren na de Amerikaanse raketaanval waarbij de belangrijke Iraanse generaal Qassem Soleimani nabij de luchthaven van Bagdad om het leven kwam, zweren de Iraanse president Hassan Rohani en invloedrijke sjiieten in Irak volop wraak. Bij de aanval kwam ook de pro-Iraanse militieleider Abu Mahdi al-Mohandis om het leven.

Qais al-Khazali, een commandant van de pro-Iraanse coalitie in Irak, heeft “alle strijders” opgeroepen “zich klaar te houden”, enkele uren na de moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Bagdad. De belangrijke Iraakse sjiitische leider Muqtada al-Sadr heeft dan weer de strijders van zijn vroegere Mahdi-leger opdracht gegeven zich paraat te houden.

“Dat alle verzetsstrijders zich klaar houden want wat ons wacht, is een nabije verovering en een grote overwinning”, aldus Khazali, leider van Asa’ib Ahl al-Haq, een van de belangrijkste facties binnen al-Hashd al-Shaabi, de koepelorganisatie van pro-Iraanse milities in Irak. Met zijn oproep reactiveerde Muqtada al-Sadr dan weer de militie die officieel al meer dan een decennium ontbonden was en angst zaaide onder de rangen van de Amerikaanse soldaten in Irak.

Soleimani (1957-2020) stond sinds 1998 aan het hoofd van de Quds-brigade, een divisie van de Iraanse Revolutionaire Garde die verantwoordelijk is voor buitenlandse militaire offensieven en clandestiene operaties.

Ook de Iraanse president Hassan Rohani zal de aanval vergelden. “Iran en de ‘vrije naties van de regio’ zullen de dood van Soleimani wreken”, luidt het in een persbericht."Er bestaat geen enkele twijfel over het feit dat de grootse natie van Iran en de andere vrije naties van de regio hun wraak zullen nemen op het misdadige Amerika voor deze vreselijke moord”. Met de “vrije naties van de regio” doelt hij allicht op het Syrisch regime van Assad. De omgebrachte Soleimani vergrootte ook de Iraanse invloed in buurland Afghanistan en Libanon. Het hoeft niet gezegd dat de aanval de spanningen tussen het sjiitische Iran en het soennitische (en belangrijke VS-bondgenoot) Saudi-Arabië verder doet oplopen.

Het Pentagon maakte bekend dat president Donald Trump het bevel gegeven om Soleimani te “doden”. Volgens de gezaghebbende Amerikaanse krant The New York Times is de generaal, net als verschillende andere leden van Iraakse milities die de steun van Iran krijgen, gedood door raketten die een Amerikaanse drone van het type MQ-9 Reaper had afgevuurd op een konvooi dat de luchthaven van Bagdad verliet.

Op het Tahrirplein in Bagdad kwamen vanochtend na de dodelijke raid tientallen Irakezen bijeen. Ze zongen en dansten, aldus een fotograaf van het Franse persagentschap AFP. Volgens het financieel nieuwsagentschap Bloomberg doet de dood van Soleimani vrezen dat de oplopende spanningen tussen de VS en Iran tot een gewapende confrontatie kunnen leiden, waarin andere landen makkelijk kunnen worden meegesleurd. De spanningen lopen al maanden op en worden bemoeilijkt door de protesten in Irak en Iran.

