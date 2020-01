Pro-Iraanse militieleider in Irak: "Nu is de tijd gekomen voor het eerste Iraakse antwoord” Iraanse raketaanval ADN

08 januari 2020

11u59

Bron: Belga 0 Een van de leiders van al-Hashd al-Shaabi, de koepelorganisatie van pro-Iraanse milities bij de Iraakse staat, heeft vandaag de Verenigde Staten bedreigd met een reactie die "niet minder groot zal zijn dan de Iraanse reactie".

Dat zei Qais al-Khazali, de leider van Asa'ib Ahl al-Haq, een van de belangrijkste facties binnen al-Hashd al-Shaabi, na de Iraanse raketaanval op Iraakse luchtmachtbases met Amerikaanse soldaten.

Al-Khazali staat sinds enkele dagen op de terroristenlijst van de Verenigde Staten. Op Twitter zei hij dat "het eerste Iraanse antwoord op de moord op commandant martelaar Soleimani" had plaatsgevonden. "Nu is de tijd gekomen voor het eerste Iraakse antwoord op de moord op commandant martelaar Muhandis", aldus al-Khazali. Bij de Amerikaanse droneaanval in Irak die het leven kostte aan de Iraanse generaal Qassem Soleimani, sneuvelde ook Abu Mahdi al-Muhandis, de nummer twee van de pro-Iraanse coalitie al-Hashd al-Shaabi die tot de Iraakse staat behoort.