Pro-Chinese president Malediven moet het afleggen tegen oppositiekandidaat na vijf tumultueuze jaren LVA

24 september 2018

02u30

Bron: Belga, The Guardian 0 De oppositieleider op de Malediven, Ibrahim Mohamed Solih, heeft zondag de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij behaalde 58,3 procent van de stemmen.

Waarnemers hadden gewaarschuwd dat de verkiezingen vervalst werden ten voordele van aftredend president Abdulla Yameen. Maar volgens de kiescommissie kon Solih dus toch winnen met 133.808 stemmen tegen 95.526 voor Yameen. Het opkomstpercentage bedroeg 88 procent, goed voor 262.000 kiezers.

(lees verder onder foto)

"Ik roep Yameen op om de wil van het volk te respecteren en een vreedzame machtsoverdracht toe te laten", zei Solih op de nationale televisie. "De boodschap is duidelijk. Het volk wil rechtvaardigheid en stabiliteit. Wij zullen erover waken dat dit gebeurt."

De aftredende president leidt de micronatie, die bestaat uit een duizendtal koraaleilanden waar 340.000 inwoners wonen, met harde hand. De belangrijkste oppositiepolitici en rechters en zitten achter de tralies of zijn in ballingschap in het buitenland, zoals ex-president Mohamed Nasheed. Het middenveld is aan banden gelegd.

Aftredend president Yameen kon op de steun rekenen van China dat in het land wil investeren. Als Solih nu president wordt, zal hij een evenwicht moeten vinden tussen India, de traditionele patroon en beschermer van de eilandengroep, en China, dat aan invloed wint door zijn rijkdom en investeringen in het land.