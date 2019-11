Pro-China parlementslid in Hongkong neergestoken op straat AW

06 november 2019

09u08

Bron: Belga 0 Een Hongkongs parlementslid is vanmorgen neergestoken terwijl hij campagne aan het voeren was voor de komende districtsraadsverkiezingen. Junius Ho staat bekend als pro-China, en is een controversieel figuur. Een verdachte kon worden gearresteerd.

Online circuleert een video van de aanval, die plaatsvond in Tuen Mun. Daarin is een man te zien die Ho een boeket bloemen geeft en vraagt om een foto met hem. Daarna neemt hij iets wat op een mes lijkt uit zijn tas en steekt de politicus in de borst. De aanvaller wordt al snel op de grond geworpen door een groep omstaanders, zelfs het parlementslid helpt na de aanval bij het overmeesteren van zijn belager. Ho stond ook nog recht eenmaal de hulpdiensten arriveerden, wel was er bloed op zijn wit hemd te zien.

Een woordvoerder van de regering deelde mee dat een mannelijke verdachte aangehouden kon worden en er een diepgaand onderzoek komt. Terwijl hij weggevoerd werd op een brancard, zei Ho aan journalisten dat zijn wond slechts “oppervlakkig” was.

In het verleden kreeg Ho felle kritiek omdat hij al handenschuddend gezien werd met groepen mannen in witte T-shirts, met vermoedelijke banden met georganiseerde Chinese bendes. Later kon op video vastgelegd worden hoe diezelfde mannen in juli betogers aanvielen, waarbij 45 gewonden vielen. Ho heeft ontkend dat hij iets te maken heeft met de betrokken mannen.

Bekijk hier hoe tienduizenden mensen betogen op straat in Hongkong: