Privéjet stort neer op vliegveld in Honduras en breekt in tweeën lg

23 mei 2018

12u27

Bron: AP, ABC News 0

Een Amerikaanse privéjet die vertrok vanuit Austin, Texas, is neergestort op het einde van de startbaan van de internationale luchthaven Tegucicalpa in de Hondurese hoofdstad. Het toestel brak in tweeën en kwam tot stilstand op een doorgaande weg. Op de videobeelden is te zien hoe buurtbewoners de inzittenden uit de beschadigde romp van het vliegtuig proberen te slepen, terwijl anderen met brandblussers aan de slag gaan. De reden van het ongeval is nog onduidelijk, maar de luchthaven van Tegucicalpa heeft een van de moeilijkste landingsbanen omdat het omringd wordt door bergtoppen en woonwijken.