Privédetective die zaak Maddie McCann onderzocht thuis dood aangetroffen IB

02u30

Bron: news.com.au, news.sky.com 1 Maddie McCann. Een van de privédetectives die de ouders van het verdwenen Britse meisje Maddie McCann aantrokken om hun dochter terug te vinden, is in verdachte omstandigheden teruggevonden in zijn huis in het Engelse Guildford. De man maakte de familie McCann honderdduizenden ponden afhandig, zonder zijn werk te doen.

De 56-jarige Kevin Halligen begon in 2008 aan de zaak te werken als CEO van detectivebureau Oakley International. Aanvankelijk waren de McCanns erg blij met het aanbod van Halligen om aan de zaak te werken. “Van alle offertes die we gehad hebben, stak het voorstel van Oakley mijlenver uit boven de anderen. Het bedrijf werd ons bovendien sterk aangeraden”, schreef Maddie’s moeder Kate in haar boek 'Madeleine', dat in 2011 verscheen. “Er was weinig twijfel over dat er vooruitgang werd geboekt.”

(lees verder onder de foto)

epa Kate en Gerry McCann, de ouders van de vermiste Maddie. Kate houdt haar in 2011 gepubliceerde boek 'Maddie' vast.

Reputatie

Toch begonnen de McCanns al snel te twijfelen aan het werk én de reputatie van Halligen en in september 2008 stopten ze de samenwerking met de man. Enkele maanden later eisten de onderzoekers die Halligen had aangenomen hun loon op: de man bleek hen nooit uitbetaald te hebben met het de middelen uit het fonds voor het terugvinden van Maddie.

Haar ouders hadden 500.000 pond aan werkingsmiddelen beschikbaar gesteld van Halligen, waarvan ze uiteindelijk de laatste schijf van 200.000 pond niet meer zouden hebben uitbetaald. “We waren geschrokken dat ondanks het feit dat er veel werk verzet was om Maddie terug te vinden, dat het geld uit haar fonds de onderzoekers nooit bereikt had”, schrijft Kate.

Drank- en geldproblemen

In november 2009 werd Halligen gearresteerd wegens fraude, waarna hij in de Verenigde Staten in de gevangenis belandde. Halligen zou bekend hebben gestaan als “schimmig figuur”, volgens eigen zeggen was hij een “spion in de stijl van James Bond”. De in Dublin geboren man, die zowel de Ierse als de Amerikaanse nationaliteit had, was aan de drank en had geldproblemen. De politie stelt een onderzoek in naar de dood van de man, die bebloed werd teruggevonden in zijn eigen huis in het Engels Guildford.

Op 3 mei 2007 verdween Madeleine McCann net voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning in de Ocean Club in het Portugese Praia da Luz die haar ouders hadden gehuurd. De vader en moeder zaten toen met Britse vrienden wat verderop te dineren. Haar verdwijning is nog steeds niet opgelost.