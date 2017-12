Privébegrafenis voor oorlogsmisdadiger Praljak die zichzelf vergiftigde na het aanhoren van zijn straf KVE

De Bosnisch-Kroatische oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak die zichzelf doodde met een gifdrankje na het aanhoren van zijn straf woensdag voor het oorlogstribunaal van Den Haag, zal een privébegrafenis krijgen, zoals hij het zelf gewenst had. Dat heeft zijn advocaat vandaag laten weten.

In een verzegelde brief van jaren geleden heeft de man aan zijn familie bekendgemaakt dat hij een begrafenis in intieme kring wilde hebben.

De brief houdt volgens de advocaat geen verband met wat er zich woensdag voor het gerechtshof heeft afgespeeld waar de 72-jarige man in het openbaar zelfmoord pleegde, nadat de uitspraak van 20 jaar celstraf voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Bosnië tussen 1992 en 1995 was uitgesproken.