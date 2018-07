Privé-archief Griekse cineast Angelopoulos gaat in vlammen op bij bosbranden rond Athene bvb

27 juli 2018

14u03

Behalve veel menselijk leed en grote materiële schade hebben de branden in Griekenland ook een filmramp veroorzaakt: het tweede verblijf van Theo Angelopoulos, wijlen de "paus" van de Griekse cinema, is maandag ten prooi aan de vlammen gevallen. In die woning in Mati, ten oosten van Athene, bevond zich ook het privé-archief van de in 2012 overleden regisseur. Dat meldde de weduwe van de cineast, Phivi.

Angelopoulos, in 1998 winnaar van de Gouden Palm in Cannes voor zijn 'L'éternité et un jour', bracht vaak de zomers in de nu afgebrande villa door met zijn vrouw en hun drie dochters. "De boeken van mijn man, zijn briefwisseling met (andere) persoonlijkheden, alle boeken die door hun auteurs aan hem waren opgedragen, teksten en gedichten: alles is vernield", verklaarde een tot tranen toe bewogen Phivi op de tv-zender Star.

Ook de weduwe van Angelopoulos vluchtte maandag, samen met een dochter en een kleindochter, in volle paniek naar de zee om het woedende vuur in Mati te ontlopen. Zij is boos dat de overheid geen alarm heeft geslagen, waardoor iedereen letterlijk door het vuur werd overvallen. Zij vluchtte samen met een fysiek gehandicapte vriendin, die in het water door verdrinking is omgekomen en zo één van de ruim tachtig doden van de brand werd.

De 'paus' van de Griekse cinema

Theo Angelopoulos was jarenlang het gezicht van de "nieuwe Griekse cinema" die opbloeide nadat in 1974 een einde was gekomen aan het rechtse kolonelsregime in Griekenland. Hij kwam in 2012, 76 jaar oud, om het leven bij een even stom als dramatisch ongeval: hij werd door een motorrijder aangereden tijdens opnames in Athene voor de film 'De andere Zee'. Dat moest het tweede luik van een geplande trilogie worden, gecentreerd op de diepe financieel-economische crisis waarin zijn land was beland. Deel één, 'The Weeping Meadows', had hij wel afgewerkt.