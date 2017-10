Priscilla Presley stapt na 40 jaar uit Scientology: "Ik heb er genoeg van" 04u00

Bron: The Daily Mail 2 EPA Priscilla Presley Priscilla Presley stapt na bijna veertig jaar uit de controversiële Church of Scientology. Presley zou tot de sekte zijn toegetreden na de dood van haar man Elvis Presley in 1977. Volgens een anonieme bron zocht ze toen toenadering tot John Travolta die haar in de kerk zou hebben ingewijd. Naast Travolta telt de sekte ook de wereldberoemde acteur Tom Cruise tot zijn leden.

Presley maakte bijna 40 jaar deel uit van de sekte. Ze voedde ook haar dochter Lisa Marie in de traditie van Scientology op. Lisa Marie maakte in 2014 al de beslissing uit te treden, wat het voor haar moeder ook moeilijk zou hebben gemaakt te blijven. "Ze zijn heel hecht als familie en uittreden was een gezamenlijke beslissing", aldus een bron aan de Britse The Daily Mail. Lisa Marie zei toen dat de kerk haar kapotmaakte. "Ze namen mijn ziel, mijn geld, mijn alles."



Presley volgt met haar beslissing een bepaalde trend. De actrices Katie Holmes en Nicole Kidman, beiden ex-vrouw van Tom Cruise, actrice Demi Moore en filmmaker Paul Haggis, bekend van de films 'Crash' en 'Million Dollar Baby', gingen haar al voor. Haggis beschreef de sekte als een "kwaadaardige cult". Hij zei dat iedereen die is vertrokken dat in stilte heeft gedaan uit angst voor zijn machtige leden.

AP Op 1 mei 1967 trouwt Elvis Presley met Priscilla Beaulieu trouwen in Las Vegas

AFP Filmregisseur Paul Haggis

De kerk, die in 1955 werd opgericht door de sciencefictionschrijver L. Ron Hubbard, zorgt al jaren voor controverse. Om toe te treden moet men een soort van audit ondergaan. In de opnamegesprekken krijgen de kandidaten extreem persoonlijke vragen over hun leven, hun overtuigingen en hun seksuele voorkeuren. Volgens ex-leden is dit om hen later met deze informatie te kunnen chanteren. Andere bronnen berichten dat de sekte zijn leden helemaal opeist, gevangen houdt en ze van hun familie weghoudt.



Een bekende anekdote die de reputatie van de sekte goed weergeeft, is die van de Britse documentairemaker Louis Theroux. Theroux wou een reeks maken over Scientology en werd toen geschaduwd om te voorkomen dat hij die intentie zou waarmaken. Een andere journalist, John Sweeney van de BBC, werd bespioneerd toen hij research naar de kerk deed. "Ze hebben in mijn hotelkamer rondgesnuffeld en op straat werd ik door vreemde figuren achtervolgd", aldus Sweeney.

Tom Cruise houdt vol

Niet iedereen is misnoegd. Tom Cruise is nog steeds overtuigd lid en zegt dat de kerk "hem heeft gered". Hoe de kerk hem heeft beïnvloed, was onder meer duidelijk toen hij kritiek uitte op het gebruik van antidepressiva van Brooke Shields om haar postnatale depressie te bestrijden. Hij zei toen dat deze middelen heel gevaarlijk zijn, een mening die de kerk deelt.

AFP Tom cruise