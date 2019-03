Prinses Latifa probeerde haar ‘prinsessenleven’ te ontvluchten, haar hartsvriendin vertelt 1 jaar later waarom AW

05 maart 2019

15u07

Bron: The Guardian 2 Exact één jaar en één dag geleden probeerde prinses Latifa (33) – de dochter van Mohammed bin Rashid al Maktoum, emir van Dubai - haar land te ontvluchten. Dat deed ze niet alleen, maar in het gezelschap van haar beste vriendin: Tiina Jauhiainen (42): “Het was alsof we in een thriller meespeelden”.

Latifa en de Finse Tiina planden hun vluchtroute - inclusief auto, jetski’s, jacht en vliegtuig – zeer zorgvuldig. De twee zouden met een luxejacht naar India varen om daar een chartervlucht naar de VS te nemen. Eenmaal in de VS zou de jonge prinses er asiel aanvragen en voorgoed afscheid nemen van Dubai, haar koninklijke familie en dictatoriale vader.



Jammer genoeg liep het allemaal een beetje anders dan de twee gepland hadden: zo zouden ze niet eens aan wal gaan in India. In het holst van de nacht werd hun boot ingehaald door enkele gezanten van Latifa’s vader. “Ze hadden zoveel wapens bij zich”, herinnert Tiina zich. Latifa schreeuwde en schopte. En ik stond er als verstijfd naar te kijken.” Latifa en Tinna werden van elkaar gescheiden en keerden apart terug naar het vasteland in Dubai. Tiina verblijft momenteel in Londen, over de toestand en exacte locatie van prinses Latifa is een jaar na de vluchtpoging niet veel geweten.

Prinsessenleven in Dubai

Tiina en Latifa leerden elkaar kennen in 2010. Beiden beoefenden ze capoeira, een Braziliaanse vecht-dans. Latifa had, om de tijd te doden, enkele hobby’s. “Dan had ze ’s morgens tenminste een reden om op te staan”, legt Tiina uit.



“Latifa mag niet studeren, werken, reizen. Ze mag zelfs geen vriendinnen bezoeken. Ze heeft een strenge avondklok. Ze wordt eigenlijk als een kind behandeld”, aldus Tiina over haar 33-jarige vriendin. “En als ze al geld krijgt, biedt het haar slechts een kleine afleiding van haar rotleven.” Een echt prinsessenleven is de prinses van Dubai niet beschoren.

Exitstrategie

Latifa nam Tiina in vertrouwen en vertelde haar na enkele jaren dat ze eraan dacht om te ontsnappen. “Ik twijfelde geen moment en besloot haar te helpen.”

Maar liefst negen maanden planden de twee hun exitstrategie. 24 februari 2018 was het dan eindelijk zover. De eerste stop was een cafeetje waar ze ontbeten en waar Latifa haar smartphone achterliet “om niet getraceerd te worden”. Vervolgens reden ze met de auto naar Oman, een havenstad in Dubai. “Latifa was zo enthousiast. Ze had zelfs nog nooit vooraan in een auto gezeten dus we namen enkele selfies, lachten en waren blij dat we al zover geraakt waren.”

In Oman kregen de twee vrouwen hulp van een voormalig Franse marineofficier. Hij stelde zowel zijn jacht als bemanning ter beschikking. “Eenmaal we richting India voeren, volgden de emoties, van opluchting tot angst. Alsof Latifa plots besefte wat er kon gebeuren als haar vader ons vond.”

Thriller

En tot overmaat van ramp werd het jacht van de twee vrouwen acht dagen later, op 4 maart, tegengehouden door de Indiase kustwacht. “We sloten onszelf op in de badkamer. De cabine vulde zich al snel met rook en Latifa schreeuwde. Het was afschuwelijk en ik kon helemaal niets doen”, herinnert Tiina zich. Nadat ze op het dek gedwongen werden, wachtten tientallen gewapende commando’s hen op: “Alsof we in een thriller meespeelden”.

Teken van leven

Pas maanden later ontving Tiina samen met de rest van de wereld, een eerste teken van leven van de prinses. Zo werden er in december enkele foto’s vrijgegeven waarop prinses Latifa samen met Mary Robinson, voormalige Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Robinson beschreef Latifa na haar terugkeer in Groot-Brittannië als een “probleemkind” die momenteel door haar “liefdevolle familie” wordt omringd. Die opmerking werd door het internationale publiek bekritiseerd en afgedaan als een goedkope PR-stunt van Dubai. “Maar ik was opgelucht om te zien dat Latifa nog leefde”, aldus Tiina. “Ik zou haar zo graag nog eens spreken”, besluit de vrouw met een zucht.