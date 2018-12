Prinses die Dubai probeerde te ontvluchten maandenlang vermist, maar Verenigde Arabische Emiraten verspreiden nu plots foto's LH

24 december 2018

18u13

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten heeft plots beelden vrijgegeven van prinses Latifa (33), die sinds begin maart vermist was nadat ze had geprobeerd om Dubai te ontvluchten met een luxejacht. Van Latifa, de dochter van Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, werd negen maanden niets vernomen. "Ze is gewoon thuis en krijgt de nodige zorgen", klinkt het geruststellend in een communiqué.

Even terug naar maart dit jaar. Voor de Indiase kust werd een luxejacht geënterd door gewapende commando’s. De opvarenden, onder wie de prinses, haar Finse vriendin Tiina Jauhiainen en de Franse ex-spion Hervé Jaubert, werden geboeid afgevoerd. Eind maart kwamen Jauhiainen, Jaubert en de crew van het schip weer vrij, maar over de whereabouts van de prinses hielden de autoriteiten de lippen op elkaar.

Door wrede vader opgesloten en mishandeld

Er werd niets meer van haar vernomen, uitgezonderd in een na haar verdwijning geposte YouTube-video. Daarin zei ze de golfstaat te ontvluchten omdat ze door haar wrede vader (Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum en alleenheerser van Dubai) werd opgesloten en mishandeld na een eerdere vluchtpoging.

Mensenrechtenorganisaties hadden de Verenigde Arabische Emiraten opgeroepen om informatie te geven over de verblijfplaats en toestand van de prinses nadat ze volgens internationale media gedwongen was om terug te keren naar Dubai.

Bezoek van voormalig VN-commissaris

Na maanden breekt het minister van Buitenlandse Zaken van de VAE nu de stilte. “Op verzoek van de familie heeft Mary Robinson, voormalig Hoge Commissaris van de Verenigde Naties en voormalig president van Ierland, op 15 december 2018 een ontmoeting gehad met Hare Hoogheid Sheikha Latifa in Dubai. Er werden foto’s genomen tijdens de middag die ze samen doorbrachten en die zijn met hun toestemming gedeeld. Tijdens haar bezoek aan Dubai werd Mary Robinson verzekerd dat Latifa de nodige zorgen en ondersteuning krijgt die ze nodig heeft.”

“Het communiqué weerlegt de valse beschuldigingen en bewijst dat Hare Hoogheid Sheikha Latifa thuis was en bij haar familie in Dubai woont”, klinkt het tot slot nog.

Bezorgdheid over omstandigheden

De Britse nieuwszender Sky News vroeg een woordvoerder van de regering naar wat die “zorgen” en “ondersteuning” inhouden, maar de vertegenwoordiger wou er geen details aan toevoegen.

Advocaten die betrokken zijn in de zaak reageerden voorzichtig positief op de foto’s, maar benadrukten ook dat ze bezorgd blijven over de omstandigheden waarin de prinses leeft.

“Latifa was vastbesloten om Dubai te verlaten. Ze zei dat het de moeite waard was om risico’s te nemen omdat ze genoeg had van haar leven in Dubai”, vertelde Latifa’s Finse vriendin Tiina Jauhiainen nog aan Sky News. “Ze keek uit naar de dag dat ze kon ontsnappen, en het enige waarover ze kon praten waren de dingen die ze wou doen als ze vrij zou kunnen leven”, voegde ze eraan toe.

“We stellen ons nog serieuze vragen over de verblijfplaats van Latifa, haar welzijn, en vragen ons ook af of ze al dan niet vastgehouden blijft”, aldus een advocaat van Jauhiainen. Haar advocaten vroegen zich tot slot nog af waarom er de voorbije negen maanden nooit beelden van de prinses waren vrijgegeven.