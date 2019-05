Prinses Diana krijgt eigen plein in Parijs YM

30 mei 2019

10u06 0 Royalty 22 jaar na het verkeersongeval dat het leven kostte aan prinses Diana en haar geliefde Dodi Al Fayed heeft het Parijse stadsbestuur beslist om een pleintje aan de plaats van het ongeval naar haar te vernoemen.

In de nacht van 30 op 31 augustus 1997 kwam Lady Di samen met Dodi Al Fayed om het leven toen hun wagen crashte tegen een pilaar van de tunnel Pont de l’Alma in Parijs. De poging om te ontkomen aan de achtervolging van de paparazzi werd haar fataal.

Meteen veranderde het pleintje boven de tunnel, herkenbaar aan een Vrijheidsvlam, tot een soort herdenkplaats. Elke dag worden er nog nieuwe bloemen neergelegd ter nagedachtenis aan de populaire prinses.

Het is dan ook dit pleintje dat voortaan de naam ‘Diana, prinses van Wales’ zal dragen.

“Het is een plaats geworden ter nagedachtenis van prinses Diana”, zegt burgemeester Anne Hidalgo van Parijs. “Diana was een van de bekendste vrouwen van het einde van de 20e eeuw. Ze was een iconisch figuur van de humanitaire zaak.”

22 jaar na datum

Oorspronkelijk was het de bedoeling het plein te vernoemen naar de beroemde operazangeres Maria Callas. Na het ongeval kwam daar echter nooit meer iets van in huis en kreeg Callas een deel van een Parijse avenue naar haar vernoemd.

Toen al deed het idee de ronde om het plein naar Diana te vernoemen, maar volgens de Franse krant Le Monde lag het Britse hof dwars. Nu is er dus eindelijk toch een doorbraak bereikt.