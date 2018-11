Prinses Astrid leidt in Marokko "grootste economische missie ooit"

25 november 2018

In Marokko start vandaag "de grootste Belgische economische missie ooit". Prinses Astrid (foto) leidt er een delegatie van in totaal 469 deelnemers die tot donderdagavond de banden zullen aanhalen met Marokkaanse politici en ondernemers in een reeks politieke, economische en culturele ontmoetingen.