Prins William bezoekt overvol Palestijns vluchtelingenkamp JM

27 juni 2018

16u33

Bron: Belga 2 De Britse prins William heeft woensdag een overvol Palestijns vluchtelingenkamp op de bezette Jordaanoever bezocht. Voor zijn bezoek ontmoette hij de Palestijnse president Mahmoud Abba voor een kort gesprek. William liet aan de president weten dat hij hoopte op vrede in het Midden-Oosten en op langdurige voortzetting van de samenwerking op het gebied van scholing en hulpverlening.

William is het eerste lid van het Brits koninklijke huis dat een officieel bezoek brengt aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij werd rondgeleid in een school en een gezondheidskliniek die door de VN draaiende worden gehouden in Jalazone, een opvangcentrum niet ver van Ramallah. In het centrum wonen meer dan 9000 mensen in betonnen gebouwen.

Bij de ingang zag William, tweede in de lijn van de troonopvolging, een verbodsbord voor wapens - een kalasjnikov met een rode streep erdoor - terwijl op de daken in het kamp Palestijnse veiligheidsfunctionarissen stonden met geweren. Op de school praatte de prins met leerlingen. Donderdag sluit hij zijn reis af met een bezoek aan heilige plaatsen.

Prince William arrives in Ramallah for a meeting with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas



