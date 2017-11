Prins Harry en Meghan Markle trouwen in mei in kasteel Windsor EB

16u51

Bron: DPA, AFP, Belga 0 Photo News De Britse prins Harry (33) en de Amerikaanse actrice Meghan Markle (36) trouwen in mei in de kapel St.George in het kasteel Windsor nabij Londen. Dit heeft het Paleis Kensington vandaag meegedeeld.

De koningin heeft toestemming gegeven de huwelijksplechtigheid te laten plaatsvinden in die kapel. "De koninklijke familie betaalt voor de bruiloft", aldus een verklaring van Kensington Palace. De betaling geldt niet alleen het huwelijk zelf, maar ook de muziek, bloemen en receptie, aldus de Britse openbare omroep BBC.

Markle, een protestantse, wordt voor het huwelijk gedoopt, luidt het voorts.

Het huwelijk zal volgens door de BBC en het commerciële SkyNews aangehaalde woordvoerder Jason Knauf "weerspiegelen wat zij (Harry en Meghan) als paar zijn". De twee willen dat het publiek deelachtig wordt van hun (huwelijks)dag.

Knauf onthulde dat Windsor een "zeer speciale plaats" voor de tortelduiven is, want zij hebben er sinds hun eerste ontmoeting in juli 2016 al samen verbleven. Markle wil Brits staatsburger worden en zal in de komende jaren in die richting werken.

Britse media speculeren reeds heftig over wie op het huwelijk aanwezig zal zijn. Vooraanstaande kandidaten zijn de vroegere Amerikaanse president Barack Obama en zijn vrouw Michelle. Die hadden het paar reeds op Twitter gefeliciteerd.

REUTERS Archiefbeeld van de kapel St. George.