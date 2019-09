Prins Harry eert Britse soldaat die vertrappeld werd door olifant tijdens operatie tegen stropers ADN

30 september 2019

23u23

Bron: ANP 0 Prins Harry heeft een eerbetoon gebracht aan een Britse soldaat die in mei op tragische wijze om het leven kwam. Matthew Talbot (22) werd tijdens een operatie tegen stropers in een nationaal park in Malawi vertrapt door een olifant.

De hertog van Sussex werd in een jeep naar het Liwone Nationaal Park gebracht waar hij een krans legde bij de gedenksteen voor Talbot. In het midden van de bloemenkrans had Harry een zelfgeschreven briefje gestoken. "In dankbare herinnering aan ranger Talbot die het ultieme offer bracht in dienst van zijn land en het behoud van het reservaat", schreef hij. "Rust in vrede."

Na de kranslegging liep de prins mee met een patrouille tegen stropers. Die wordt uitgevoerd door lokale rangers en leden van het Britse leger.



De Britse staatssecretaris van Defensie Penny Mordaunt greep eerder het tragische incident aan om duidelijk te maken dat militairen met gevaarlijke situaties te maken krijgen tijdens hun missies om bedreigde diersoorten te redden.

Matthew Talbot wordt beschreven als “uitzonderlijk lief en vriendelijk”. De missie in Malawi was zijn eerste echte missie.

Prins Harry trapte in Malawi ook een nieuw project af dat moet zorgen voor meer inheemse bossen in de 53 landen van het Gemenebest. Met de onthulling van een monumentje voegde hij twee nieuwe parken toe aan het internationale project.

Daarbij werd tevens een sculptuur van een boom onthuld. Het kunstwerk is gemaakt van materiaal dat stropers gebruiken om dieren in de val te laten lopen.

Meghan ging er vandaag alleen op uit in Zuid-Afrika. De hertogin van Sussex bezocht een atelier in Johannesburg waar ze sprak met een aantal kunstenaars. Van hen kreeg ze ook nog een paar presentjes voor zoontje Archie, waaronder een paar mini-designerjeans.

Harry arriveerde gisteren in Malawi voor een tiendaags bezoek aan Afrika. Eerder had hij al een ontmoeting met president Peter Mutharika. Morgen sluit Harry zijn bezoek aan Malawi af en reist hij terug naar zijn vrouw Meghan en zoon Archie, die dus nog in Zuid-Afrika zitten.