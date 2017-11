Prins Bernhard bezit 102 panden in Amsterdam, andere belegger zelfs meer dan 500 jv

Bron: Belga 0 ANP De woningmarkt in Amsterdam wordt gedomineerd door het grote geld. Rijke ondernemers, vermogende families, pensioenfondsen tot zelfs de Nederlandse prins Bernhard bezitten tientallen huizen in de stad. Vaak gaat het om professionele beleggers die aangetrokken worden door de alsmaar stijgende huizenprijzen, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse krant Het Parool.

Ruim twintig particulieren hebben elk meer dan honderd huizen of bedrijfspanden in de stad. Onder hen is volgens de krant ook prins Bernhard jr., neef van koning Willem-Alexander, die 102 panden zou bezitten. Eén persoon bezit zelfs meer dan 500 panden. Volgens Het Parool is inmiddels één op de acht woningen in Amsterdam opgekocht door beleggers. Zij delen de huizen veelal op in kleinere appartementen, om door te verhuren.

De dominantie van het grote geld baart het beleid zorgen. Volgens stadsgeograaf Cody Hochstenbach prijzen de beleggers particulieren die een huis willen kopen om er te gaan wonen uit de markt. Bovendien leidt grootschalige verhuur tot veel verhuizingen en minder samenhang in buurten. De Amsterdamse gemeenteraad heeft een onderzoek en maatregelen gevraagd.