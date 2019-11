Prins Andrew verliest steun van bedrijfsleven na tv-interview over Epstein ttr

18 november 2019

23u14

Bron: anp 1 Goede doelen waaraan prins Andrew is verbonden en sponsors van zijn maatschappelijke activiteiten beraden zich of zij de relatie met de in opspraak geraakte hertog van York nog wel willen voortzetten. Volgens de Financial Times hebben in elk geval KPMG en Aon laten weten afstand te nemen van de prins om hun eigen reputatie te beschermen.

Andere bedrijven hebben de Britse zakenkrant verteld dat ze hun betrokkenheid bij bijvoorbeeld Pitch@Palace, waar jonge ondernemers hun ideeën en start-ups voor het voetlicht kunnen brengen, heroverwegen of tegen het licht houden. Voor de prins zou het afhaken van sponsors als de Bank of China, Bosch en anderen rampzalig zijn. Maar bedrijven zijn niet de enige die twijfelen over de band met Andrew. Studenten van de universiteit van Huddersfield willen ook af van Andrew als 'chancellor', een stap die het universiteitsbestuur vooralsnog niet bereid is te zetten.

Prins Andrew ligt de laatste tijd onder vuur door zijn vriendschap met Jeffrey Epstein, de onder meer van misbruik van minderjarige meisjes beschuldigde Amerikaanse zakenman.

Ook na de veroordeling en celstraf van Jeffrey Epstein bleef de prins met hem omgaan. De 59-jarige zoon van koningin Elizabeth heeft daar achteraf spijt van, zei hij in een gesprek met BBC Newsnight. In hetzelfde interview ontkende Andrew ook dat hij seks zou hebben gehad met een minderjarig meisje. Het slachtoffer, Virginia Giuffre, beschuldigt hem daar al jaren van.