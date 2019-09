Princeton voor negende keer op rij beste Amerikaanse universiteit jv

09 september 2019

15u14

Bron: Washington Post 0 Straks gaat het academiejaar weer van start. Traditioneel pakt U.S. News & World Report dan uit met de - voor critici omstreden - lijst van beste universiteiten in de VS. Voor de negende keer op rij staat Princeton University op één.

De rangschikking van U.S. News is gebaseerd op (subjectieve) criteria, zoals afstudeerpercentages, sociale mobiliteit, financiële middelen en scores toegekend door de studenten zelf. De lijst is controversieel. Critici beweren dat het vooral om prestige en rijkdom draait, eerder dan om belangrijke educatieve waarden. Toch blijft de invloed ervan onmiskenbaar, zowel op de consument én op de beleidsmakers in het hoger onderwijs.

Princeton wordt in de rangschikking van beste nationale universiteiten gevolgd door andere ronkende namen. Op twee staat Harvard University, en daarna komen drie universiteiten met een ex aequo: Columbia, Massachusetts Institute of Technology en Yale. De vermaarde Stanford University prijkt op zes en Johns Hopkins University sluit de top tien af.