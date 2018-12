Primeur voor Luxemburg: land maakt als eerste ter wereld openbaar vervoer gratis Redactie

06 december 2018

01u30

Bron: The Guardian, AD 3 In Luxemburg kunnen mensen vanaf aankomende zomer gratis met de tram, de trein en de bus. Onder leiding van minister-president Xavier Bettel, die onlangs herkozen werd voor een tweede termijn, is de regering van plan om meer aandacht te besteden aan het milieu.

Het land heeft 600.000 inwoners, maar bijna 200.000 mensen komen dagelijks vanuit Frankrijk, België en Duitsland de grens over omdat zij in Luxemburg werken.

Luxemburg Stad, de hoofdstad van het land, lijdt al jaren onder files en verkeersopstoppingen. Er wonen 110.000 mensen, maar zeker 400.000 mensen komen dagelijks de stad in om daar naar hun werk te gaan. Automobilisten in de hoofdstad brachten in 2016 gemiddeld 33 uur uur door in de file, aldus een onderzoek dat wordt aangehaald door The Guardian.

Betaalbaar openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is in Luxemburg al erg betaalbaar: voor een reis van maximaal twee uur moet twee euro worden neergeteld. Binnen dat tijdsbestek kan men, gezien de beperkte afmetingen van het land, bijna overal komen. Eerder dit jaar werd besloten dat kinderen en jongeren onder de 20 niet meer hoefden te betalen voor het openbaar vervoer.

De puntjes moeten wat betreft de nieuwe regeling nog wel op de i worden gezet: de regering weet bijvoorbeeld nog niet wat er gaat gebeuren met eerste- en tweede klas coupés in treinen, als het openbaar vervoer straks gratis is.