Primeur: voor het eerst twee mannelijke cheerleaders op de Super Bowl kv

30 januari 2019

20u06

Bron: Reuters, CBS 0 Er wordt zondag op de Super Bowl geschiedenis geschreven: voor het eerst zullen er ook twee mannelijke cheerleaders zijn om de spelers aan te moedigen. Napoleon Jinnies en Quinton Peron zullen juichen voor de Los Angeles Rams.

Jinnies en Peron zijn twee professionele dansers. “We zijn zo blij om hier te zijn. Ik heb al een glimlach op mijn gezicht sinds we toegekomen zijn”, vertelde Peron deze week vanuit Atlanta, waar zondag de Los Angeles Rams en de New England Patriots het tegen elkaar zullen opnemen.

In de NFL (National Football League) werden cheerleaders lang beschouwd als sekssymbolen langs de zijlijn, als Barbies met pompons. Maar vandaag de dag zijn het steeds vaker professionele dansers. Vorig jaar stelden 300 mensen zich kandidaat voor het cheerleaderteam van de LA Rams. Twee van hen waren mannen. Dit jaar zullen Napoleon Jinnies en Quinton Peron een pioniersrol vervullen als de eerste twee mannelijke cheerleaders in de NFL.



Het is het eerste footballseizoen voor Jinnies en Peron. Het feit dat ze mogen “cheeren” voor de LA Rams reflecteert volgens hen de diversiteit van LA. “We hebben in Los Angeles veel mensen van verschillende culturen en verschillende achtergronden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen in het team dat reflecteert, van onze jongens op het veld, tot de mensen aan de zijlijn en zelfs ons cheerteam”, zegt Jinnies. “Vooral de entertainmentsector is een open omgeving en als je de job aankan, waarom niet?”

Olifantenhuid

Peron begon zelf te dansen op zijn zestiende. “Ik kreeg er wat kritiek op, maar als dit is wat je wil doen, doe het dan, want het is jouw leven. Niemand kan jouw leven in jouw plaats leiden”, zei hij. Zijn pioniersrol op de Super Bowl neemt hij ernstig. “Als we hier zijn, moeten we een duidelijk statement maken, vind ik en niet zomaar langs de zijlijn staan en ons laten intimideren.”

Jinnies begon twaalf jaar geleden te dansen. “Je moet een olifantenhuid hebben, wat je ook doet. Je moet er gewoon voor gaan”, zegt hij.

Jenn Padilla en Emily Leibert, twee andere cheerleaders van de LA Rams, zijn blij met hun twee mannelijke teamleden. “In het begin waren we wat geschokt, maar dan besef je dat het niets nieuws is en als het talent er is, en dat was er, dan verdienen ze om in dit team te zitten”, aldus Leibert.