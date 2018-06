Primeur: VN sanctioneert zes mensensmokkelaars die actief zijn in Libië IB

08 juni 2018

00u41

Bron: Belga 0 De VN-Veiligheidsraad heeft sancties uitgevaardigd tegen zes leiders van netwerken van mensensmokkelaars die actief zijn in Libië. De VN is daarmee aan zijn proefstuk toe. De sancties hebben vooral een symbolische, ontradende waarde.

Normaal had de beslissing al een maand eerder moeten vallen. Maar Rusland lag dwars en wou meer informatie over de betrokkenen en zekerheid dat de procedure gegrond was. "Moskou liet zijn reserves varen over het voorstel van Nederland om zes individuen op een lijst van personen tegen wie sancties zijn uitgevaardigd", zei een diplomaat. "De sancties gaan onmiddellijk in."

De sancties, bevroren rekeningen en reisverboden, treffen twee Eritreeërs en vier Libiërs. Onder hen ook het hoofd van een eenheid van de kustwacht.

"Nederland wou zijn zetel in de Veiligheidsraad aangrijpen om het leven van vluchtelingen en migranten in Libië te verbeteren. Het wilde verhinderen dat ze een gevaarlijke reis over de Middellandse Zee aanvatten", zegt de Nederlandse buitenlandminister Stef Blok in een persbericht.

"Duidelijke boodschap"

"Dit Nederlandse initiatief stuurt een duidelijke boodschap. We vechten tegen de mensenhandel in Libië", zei Blok. Hij benadrukte dat alle leden van de V-Raad de beslissing steunden, verschillende Afrikaanse landen én de Libische autoriteiten. "Die laatsten weten dat de criminele netwerken het land serieus destabiliseren."

Eind 2017 toonde een shockerende documentaire van Amerikaanse nieuwszender CNN beelden van Afrikaanse migranten die als slaven werden verkocht. Dat leidde tot internationale verontwaardiging. In maart vaardigde het Libische gerecht ruim tweehonderd aanhoudingsbevelen uit tegen Libische mensensmokkelaars en buitenlanders die betrokken waren bij de clandestiene immigratie naar Europa. In een vertrouwelijk document aan de Veiligheidsraad van februari schreven VN-experts dat de mensensmokkel in Libië is toegenomen.