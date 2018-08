Primeur: Schotse studentes kunnen voortaan gratis tampons en maandverband verkrijgen

AW

29 augustus 2018

16u55

Bron: The Guardian 0 Terwijl België nog maar net de tampontaks schrapte, maakt Schotland zulke sanitaire producten voortaan helemaal gratis voor studenten op middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. De Schotse regering is de eerste ter wereld die zo’n maatregel invoert: "Niemand zou de vernedering moeten ondergaan geen toegang te hebben tot zulke essentiële producten tijdens de maandstonden.”

Schotland telt ongeveer 395.000 vrouwelijke studenten die voortaan kunnen genieten van gratis sanitaire producten. De regering voert de maatregel in om "de gesel van de armoede te bestrijden" - wanneer meisjes en vrouwen moeite hebben om maandelijks de elementaire sanitaire producten te betalen, heeft dat een aanzienlijke invloed op hun hygiëne, gezondheid en welzijn.



Uit een recent onderzoek bleek dat een op de vier vrouwelijke respondenten moeite had met het verkrijgen van sanitaire producten zoals tampons en maandverband. Dat kan niet vindt de Schotse overheid: “In een land zo rijk als Schotland is het onaanvaardbaar dat iemand problemen ondervindt bij het kopen van zulke noodzakelijke goederen.”

Weg met het stigma

Voortaan werkt de regering samen met de verschillende universiteiten, hogescholen en middelbare colleges in het land. “Op die manier kunnen studenten zich volledig op hun studies concentreren”, aldus de regeringsleden. Bovendien hopen ze dat het stigma rondom de maandelijkse menstruatie verholpen wordt. “De maatregel draagt hopelijk bij aan een open gesprek en het verminderen van het onnodige stigma.”