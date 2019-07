Primeur: Russische en nieuwe Oekraïense president praten voor eerst over conflict Oekraïne AW

11 juli 2019

19u55

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin en zijn nieuwe Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelenski hebben voor het eerst met elkaar over de telefoon gesproken, zo bevestigde Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin vandaag.

De twee staatshoofden hadden het over het conflict in Oekraïne, enkele uren nadat Poetin had gesuggereerd open te staan voor vredesgesprekken na de vorming van een nieuwe regering als gevolg van de parlementsverkiezingen die Kiev later deze maand organiseert. Ook hadden de twee het volgens Peskov over het vrijlaten van gevangenen.



Poetin en Zelenski kwamen overeen voort te praten op het niveau van experts. Zij hadden het tevens over de mogelijkheden van contacten in het format-Normandië, zei Peskov. Hij verwees daarbij naar een diplomatiek format dat sinds 2014 Parijs, Moskou, Kiev en Berlijn bijeenbrengt in verband met de oorlog in Oekraïne.



Zelenski heeft op 20 mei zijn ambt opgenomen en aanziet het oplossen van het conflict als zijn topprioriteit.



Tot vandaag had hij noch een persoonlijk, noch een telefonisch contact gehad met de bewoner van het Kremlin. Zij hebben ook geen geschreven boodschappen uitgewisseld