Primeur: Kaapstad schakelt 'waterpolitie' in na droogte LB

02 april 2018

08u58

Bron: Sky News 1 Drie opeenvolgende jaren is er omzeggens geen regen gevallen in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. De zes dammen rond de miljoenenstad staan vervaarlijk laag. De overheid nam draconische maatregelen om het watertekort het hoofd te bieden, nu wordt ook de naleving ervan in de gaten gehouden door ruim 60 agenten. Het is het eerste 'waterkorps' ter wereld.

Eerder dit jaar leek het erop dat de vier miljoen inwoners van Kaapstad zonder water zouden vallen. Het stadsbestuur nam begin februari een reeks maatregelen die het watergebruik beperken. Vijftig liter water per dag werd het maximaal toegelaten verbruik en een hele reeks verboden werd uitgevaardigd. Je wagen wassen met leidingwater, je zwembad vullen, de tuin besproeien, het mag niet meer in Kaapstad.

"Overal waar je komt, praten de mensen over water. De mensen beseffen dat dit niet de schuld van de stad is. De mentaliteit is gewijzigd: mensen beseffen dat ze zuinig moeten omspringen met water", stelt Richard Bosman, veiligheidsdirecteur van de stad.

Maar die mentaliteitsverandering heeft nog niet iedereen gemaakt. Om de naleving van de maatregelen te verzekeren, heeft de stad ruim 60 agenten aangesteld als waterinspecteurs. Zij vormen de eerste 'waterpolitie' ter wereld. Inwoners die overtredingen vaststellen, kunnen die melden via een 'hotline' van de stad die de klok rond bereikbaar is.

