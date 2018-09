Primeur in Nederland: Groningen gaat roken op straat verbieden Chris Klomp

26 september 2018

20u08

Bron: AD.nl 0 De stad Groningen heeft een primeur in Nederland: zelfs roken op stráát wordt op bepaalde plekken verboden. Om de Tabakswet te omzeilen, worden niet alleen de sigaret, maar álle soorten rook verboden.

De gemeenteraad heeft vandaag ingestemd met een voorstel van burgemeester en wethouders om dit mogelijk te maken. Het wil zeggen dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zodanig wordt aangepast dat de gemeente delen van de openbare ruimte rookvrij kan verklaren. Zelfs het opsteken van een sigaret in de open lucht is dan verboden.

Verzoek

Het initiatief voor rookvrije gebieden zal voortaan komen te liggen bij instanties in de stad en niet bij de gemeente. Instanties - zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis - kunnen een verzoek indienen bij de gemeente om roken te verbieden op een bepaalde locatie. Op basis van de APV kan de gemeente het roken op die plekken dan verbieden.

Als een roker binnen zo'n rookvrij gebied toch een peuk opsteekt en weigert te vertrekken, kan de politie erbij gehaald worden. Welke sanctie er komt te staan op overtreding van het rookverbod, is nog onduidelijk.

Dertig instellingen

Al ruim dertig instellingen hebben aangegeven dat zij een rookverbod rond hun gebouwen willen. Ook scholen, de universiteit en verblijven voor kinderopvang hebben aangegeven en rookverbod te willen rond hun instellingen. Hiervoor moet wel de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden aangepast.

"Het rookverbod in de publieke ruimte op straat voorkomt dat mensen die het gebouw in of uit gaan worden gehinderd door rook", aldus de woordvoerster.