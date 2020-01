Primeur: Franse ex-president Nicolas Sarkozy zal in oktober terechtstaan voor corruptie ADN

08 januari 2020

15u57

Bron: Belga 5 Voor het eerst zal in Frankrijk een gewezen president terechtstaan wegens corruptie: het proces van Nicolas Sarkozy in de zaak van de "telefoontaps" wordt van 5 tot 22 oktober gehouden, zo heeft de correctionele rechtbank van Parijs vandaag beslist.

Sarkozy wordt ervan verdacht dat hij begin 2014 via zijn advocaat Thierry Herzog geheime informatie van een hoge magistraat trachtte te bekomen in verband met een procedure. In ruil zou hij de magistraat een duwtje in de rug gegeven hebben voor een post in Monaco. De procedure ging over de inbeslagname van Sarkozy's agenda's in de rand van de zaak-Bettencourt (waarvoor hij in 2013 buiten vervolging werd gesteld).

Het proces van de ex-president (2007-2012) wordt vier namiddagen per week gehouden, na een tussentijdse zitting op 17 juni. Het Hof van Cassatie verwierp in juni het laatste verweer van het voormalige staatshoofd, van zijn advocaat en vriend Thierry Herzog en van de vroegere magistraat Gilbert Azibert van het Hof van Cassatie, die een proces probeerden te vermijden.



De zaak ging aan het rollen met de onderschepping van telefoongesprekken tussen Sarkozy en zijn advocaat. De politie ontdekte dat de ex-president een geheime gsm met een prepaidkaart onder de schuilnaam Paul Bismuth gebruikte om met zijn advocaat te communiceren.