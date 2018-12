Primeur: baby krijgt vaccinatie per drone AW

19 december 2018

12u37

Bron: ANP 0 Een baby in de eilandengroep Vanuatu in Oceanië mag zich de eerste persoon op aarde noemen die een vaccinatie kreeg die per commerciële drone werd geleverd. Dat meldt de kinderorganisatie Unicef.

Het onbemande toestel deed 25 minuten over de vlucht van veertig kilometer om een afgelegen plek bij Cook's Bay te bereiken op het eiland Erromango. De tocht zou normaal uren hebben geduurd per boot of te voet.





Een verpleegster pikte de medicatie op om de baby die slechts een maand oud is, twaalf andere kinderen en vijf zwangere vrouwen tegen polio en tbc te vaccineren.

Unicef hoopt dat drones ook in andere afgelegen gebieden levens kunnen redden. “Dat zou een grote stap voor de wereldgezondheid zijn”, aldus de organisatie. De regering van Vanuatu is de eerste die een contract heeft getekend met een commercieel dronebedrijf voor de leveranties van vaccins.

