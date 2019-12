Primeur: Angela Merkel brengt voor het eerst bezoek aan Auschwitz AW

06 december 2019

12u45

Bron: Belga 0 Angela Merkel is vandaag in het voormalige nazikamp van Auschwitz aangekomen, een symbool van de Holocaust. Ze liep voor het eerst door de toegangspoort van het kamp waarop het sinistere motto van de nazi's "Arbeit macht frei" te lezen staat.

Het bezoek van de bondskanselier, het eerste van een Duitse regeringsleider sinds 1995, komt op een moment dat het antisemitisme weer opduikt in Europa en dat de herinnering bemoeilijkt wordt doordat er steeds minder getuigen zijn.



De Duitse bondskanselier is in het gezelschap van de Poolse premier Mateusz Morawiecki en van Stanislaw Bartnikowski (87) die Auschwitz overleefde, alsook van afgevaardigden van de Joodse gemeenschap.





60 miljoen euro

Aan de vooravond van het bezoek beloofde Angela Merkel een budget van 60 miljoen euro uit te reiken aan de stichting Auschwitz-Birkenau. Dat geld dient onder andere voor het onderhoud van de site, waar zowat 1,1 miljoen mensen tussen 1940 en 1945 om het leven werden gebracht. De meesten van hen werden gedood zodra ze aankwamen in het concentratie- en vernietigingskamp van de nazi's.

De kanselier, die negen jaar na de Tweede Wereldoorlog geboren werd, brengt het bezoek kort voor de herdenking van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz door het Rode Leger, op 27 januari 1945.