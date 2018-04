Prijswinnende foto gediskwalificeerd na dramatische ontknoping Karen Van Eyken

27 april 2018

18u12

Bron: BBC, The Guardian 3 Het beklijvende beeld van een miereneter die een termietenheuvel nadert in het holst van de nacht, werd aanvankelijk als een waardige winnaar beschouwd van de gerenommeerde Britse natuurfotowedstrijd 'Wildlife Photographer of the Year'. Maar nu moet de Braziliaanse fotograaf Marcio Cabral zijn prijs weer inleveren wegens bedrog.

Jaarlijks dingen vele fotografen mee naar de felbegeerde prijs in de prestigieuze wedstrijd georganiseerd door het Natural History Museum in Londen. Vorig jaar stuurde Cabral zijn foto van de miereneter in en kwam als winnaar uit de bus in de categorie 'dieren in hun leefomgeving'.

De foto is gemaakt in het Nationaal Park Emas, in het binnenland van Brazilië. De fotograaf gebruikte een sluitertijd van dertig seconden en ISO 5000. Cabral omschreef het feit dat een miereneter plots in beeld opdook als een "ongelofelijke bonus".

Maar het was een aandachtige kijker opgevallen dat de bewuste miereneter op de foto wel verdacht veel gelijkenissen vertoonde met het opgezette exemplaar dat bij het bezoekerscentrum in het natuurpark staat. Die persoon lichtte de wedstrijdorganisatie in. Er kwamen vervolgens vijf wetenschappers aan te pas om de zaak te onderzoeken. Voor hen was het duidelijk dat het ging om één en hetzelfde (opgezette) dier. En dat is in strijd met het wedstrijdreglement dat stelt dat er geen opgezette dieren in de beelden mogen figureren.

Het Natural History Museum zegt dat de heer Cabral zijn volledige medewerking aan het onderzoek heeft verleend en RAW-beelden van voor en na de winnende scène heeft verstrekt. Maar op geen enkele van deze foto's stond de miereneter afgebeeld.

"Helaas heb ik geen andere foto van het dier kunnen maken omdat ik met lange sluitertijd heb gewerkt", zegt Cabral. "Het dier verliet de scène nadat de flitsen waren afgegaan." De Braziliaan kwam ook nog met een getuige aandraven die de miereneter 'live' zou hebben gezien, maar kon daarmee de onderzoekers niet van zijn gelijk overtuigen.

De jury heeft de foto van de Braziliaanse fotograaf gediskwalificeerd. Cabral reageert ontgoocheld. Hij blijft erbij dat de miereneter op zijn foto een levend dier is. Ook meent hij dat het bezoekerscentrum waar het opgezette dier staat 's nachts gesloten is en dat daar bewakers rondlopen. Naar eigen zeggen had hij het dier dus nooit kunnen meenemen.

Ook in 2009 ontstond er controverse bij de wedstrijd toen achteraf een winnaar werd gediskwalificeerd. Op de omstreden foto was toen een wolf te zien die over een hek sprong, maar het bleek geen wild exemplaar te zijn maar wel een dier uit een zoo.