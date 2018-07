Prijsverhoging brandstoffen leidt tot geweld in Haïti jv

07 juli 2018

12u06

Bron: belga 0 De aankondiging van een prijsverhoging op brandstoffen leidt sinds gisterennamiddag tot spanningen in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti. In gewelddadige confrontaties kwam één persoon om het leven.

Het slachtoffer was een man die instond voor de veiligheid van een oppositieleider. Hij werd gelyncht toen een massa mensen de toegang probeerde te forceren. Zijn lichaam werd vervolgens verbrand op straat.

In de loop van de nacht werden autobanden in brand gestoken op de voornaamste wegen in de hoofdstad. Ook waren schoten hoorbaar. Ook auto's werden in brand gestoken.

De bevoegde ministeries in Haïti hadden vrijdag prijsverhogingen voor benzine (+38 procent), diesel (+47 procent en kerosine (+51 procent) aangekondigd. Die beslissing kadert in een akkoord met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Met het schrappen van staatssubsidies op olieproducten wil Haïti het begrotingstekort terugdringen.

De onpopulaire maatregel is aangekondigd tijdens de kwartfinale op het WK tussen Brazilië en België. Talrijke Haïtianen steunen de Braziliaanse ploeg, die met 1-2 verloor van België. Pas na de wedstrijd braken de onlusten uit.

Meer over Haïti

België