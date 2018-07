Prijsverhoging brandstoffen leidt tot geweld in Haïti: premier schort maatregel op jv

07 juli 2018

12u06

Bron: belga 0 De aankondiging van een prijsverhoging op brandstoffen leidt sinds gisterennamiddag tot spanningen in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti. In gewelddadige confrontaties kwam zelfs één persoon om het leven. Premier Jack Guy Lafontant heeft vandaag de maatregel "tot nader order" opgeschort.

Het slachtoffer was een man die instond voor de veiligheid van een oppositieleider. Hij werd gelyncht toen een massa mensen de toegang probeerde te forceren. Zijn lichaam werd vervolgens verbrand op straat.

In de loop van de nacht werden autobanden in brand gestoken op de voornaamste wegen in de hoofdstad. Er waren ook schoten hoorbaar. Ook auto's werden in brand gestoken.





Vandaag waren de meeste grote verkeersassen versperd door barricades en vanmorgen waren alle vluchten naar de Haïtiaanse hoofdstad afgelast. Een winkelcentrum werd door betogers geplunderd, verscheidene handelszaken en voertuigen werden in brand gestoken, terwijl de politie niet te zien was in de stad.

"De regering kondigt de opschorting tot nader order aan van de maatregel ter aanpassing van prijzen van de olieproducten", zei de regeringsleider vandaag op Twitter. Kort daarvoor had de voorzitter van de Haïtiaanse Kamer van volksvertegenwoordigers, Gary Bodeau, de regering twee uur de tijd gegeven om de prijsverhoging in te trekken, zo niet zou de regering als "ontslagnemend beschouwd" worden.

Rappelant que violences et démocratie sont foncièrement incompatibles, le Gouvernement annonce la suspension de la mesure d'ajustement des prix des produits pétroliers jusqu'à nouvel ordre. Jack Guy Lafontant(@ LafontantGuy) link

De bevoegde ministeries in Haïti hadden vrijdag prijsverhogingen voor benzine (+38 procent), diesel (+47 procent en kerosine (+51 procent) aangekondigd. Die beslissing kadert in een akkoord met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Met het schrappen van staatssubsidies op olieproducten wil Haïti het begrotingstekort terugdringen.

De onpopulaire maatregel is aangekondigd tijdens de kwartfinale op het WK tussen Brazilië en België. Talrijke Haïtianen steunen de Braziliaanse ploeg, die met 1-2 verloor van België. Pas na de wedstrijd braken de onlusten uit.

Meer over Haïti

België