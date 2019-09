Prijs van toegangskaartje Efteling vanaf februari afhankelijk van drukte Erik Luiten

10 september 2019

06u55

Bron: AD 4 De entreeprijs voor de Efteling wordt vanaf februari 2020 afhankelijk van hoe druk het is in het park. Op rustige dagen kost een kaartje dan 38 euro, terwijl dit op drukke dagen 45 euro is. Op die manier hoopt het pretpark bezoekersaantallen beter te spreiden.

“Zo stimuleren we gasten om in rustigere periodes naar de Efteling te komen. Hiermee hopen we natuurlijk dat bezoekers meer verspreid komen door het jaar, zodat er minder drukke dagen zijn”, laat De Efteling weten.

Prijs duurste kaartje stijgt

Nu kost een toegangskaartje van de Efteling nog 40 euro op normale dagen en 42 euro in het hoogseizoen. Online kost een kaartje 2 euro minder.

Vanaf februari 2020 gaan de prijzen variëren tussen de 38 euro op de rustigste dagen en de 45 euro op de drukste dagen. Het goedkoopste ticket wordt daarmee 2 euro minder dan de huidige reguliere tickets, maar de duurste stijgt met 3 euro.

Een woordvoerder van de Efteling zegt dat van tevoren voor een heel jaar wordt bepaald wanneer een dag als ‘rustigst’ of als ‘druk’ wordt beschouwd. Dit kan op de dag zelf niet meer veranderen, ook niet als veel mensen besluiten op een rustige dag te gaan.