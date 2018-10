Prijs F-35A duikt voor het eerst onder 90 miljoen dollar Offerte voor vervanger F-16's ligt nog op tafel bij regering Redactie

02 oktober 2018

08u25

Bron: Belga 0 De Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin heeft de prijs van de F-35-gevechtsvliegtuigen verlaagd. Dat schrijft Le Soir. Amerikaanse media hadden het nieuws afgelopen weekend ook al gemeld. Het gaat om de F-35A, de variant die conventioneel opstijgt en landt, en die de Verenigde Staten aanbieden als kandidaat om de verouderende Belgische F-16's te vervangen.

Het Pentagon had vorige week vrijdag een contract aangekondigd voor 141 F-35A's. Naar aanleiding van het binnenhalen van het contract, is de prijs per stuk van een toestel, de motor en enkele kosten bepaald op 89,2 miljoen dollar, of 76,7 miljoen euro. Dat is de laagste prijs sinds het F-35-programma in de Verenigde Staten is gelanceerd.

Vervanging F-16's

De F-35A is net als de Eurofighter Typhoon van het gelijknamig Europees consortium kandidaat binnen de officiële procedure van de Belgische regering om de F-16's te vervangen. Frankrijk deed dan weer een voorstel tot strategisch partnerschap gebaseerd op de Rafale van Dassault Aviation.

De prijsverlaging van de F-35A komt op twee weken van het aflopen van de offerte voor de F-35, op 14 oktober. De Amerikaanse ambassadeur had onlangs gezegd dat als de Belgische regering een verlenging van die offerte wil, de voorwaarden - zoals de prijs en de levertermijn - zouden kunnen wijzigen. Minister van Defensie Steven Vandeput zei daarop dat hij zich niet laat opjagen.

F-35 neergestort

Vorige week vrijdag is voor het eerst een F-35 neergestort. Het toestel van de US Marine Corps kwam neer tijdens een trainingsvlucht in de buurt van Beaufort, in de Amerikaanse staat South Carolina. Het ging om een F-35B, het type van het gevechtsvliegtuig dat verticaal kan landen en op een veel kortere afstand kan opstijgen.