Priester viert 100ste verjaardag met zijn vier zonen die ook priester zijn HR

06 juni 2019

11u38

Bron: Vatican News, Kerknet 3 In het Italiaanse Rimini heeft een katholieke priester gisteren zijn 100ste verjaardag gevierd. Dat deed hij in het bijzijn van zijn vier zonen, die ook allemaal priester zijn.

Het opmerkelijke gezelschap vierde de verjaardag van Don Probo Vaccarini in de kathedraal van de Adriatische kuststad Rimini, met een eucharistieviering. Probo Vaccarini werd geboren op 4 juni 1919. Tijdens de Tweede wereldoorlog vocht hij als Italiaanse militair aan het Oostfront in Rusland. Na de oorlog ging hij aan de slag als landmeter, en trad in het huwelijk met Anna Maria. Het echtpaar kreeg drie dochters en vier zonen. Zijn vier zoons werden allemaal priester: Francesco in 1979, Giovanni in 1981, Giuseppe in 1983 en Gioacchino later, in 2000.

Nadat zijn vrouw begin jaren ‘70 overleed, koos Vaccarini ervoor om ongehuwd te blijven. “Ik ben toen verliefd geworden op de Heer”, zegt hij. “Zijn kinderen drongen bij hem erop aan zijn hart te volgen”, schrijft Kerknet. Hij ging theologie studeren en werd in 1988 op 69-jarige leeftijd tot priester gewijd. Hij is ook vandaag nog steeds parochiepriester in de Sint-Martinuskerk van Venti in het bisdom Rimini.