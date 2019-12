Priester verwart wijwater met benzine: gelovige levend verbrand en nabije gaspijpleiding ontploft tvc

05 december 2019

14u23

Bron: Belga 26 Tijdens een genezingsdienst in een kerk in het centrum van de Nigeriaanse stad Lagos heeft een priester wijwater en benzine met elkaar verward. Het gevolg was een enorme explosie en de dood van een gelovige, zo hebben de hulpdiensten bekendgemaakt.

Volgens woordvoerder Ibrahim Farinloye van de nationale nooddienst Nema had een priester een bidon benzine ter hand genomen in de waan dat het wijwater was. Toen hij bij wijze van zegening de vloeistof op het hoofd van een gelovige liet neerkomen ontstond door een nabije brandende kaars een brand die beiden in zijn greep hield.

De gelovige raakte onherkenbaar verbrand en overleed ter plaatse, de geestelijke liep zware verwondingen op.

De brand in een kerkgebouw in de wijk Baruwa nam vervolgens uitbreiding, naar een nabije gaspijpleiding. Die ontplofte en er ontstond een enorme grijze rookwolk boven de economische hoofdstad van Nigeria.

De hulpdiensten proberen de brand na de explosie meester te raken.