Priester sterft tijdens doopsel door elektrocutie LW

14 augustus 2019

Tijdens een doopsel bij de Pentecostal church in Roemenië is een priester gestorven nadat hij geëlektrocuteerd werd. Op beelden is te zien hoe de pastoor in een waterbassin staat en een microfoon aanneemt van iemand uit het publiek. De combinatie van de microfoon en zijn natte handen hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat de man na de aanraking meteen achterover viel in het bassin. Een dokter probeerde hem nog te reanimeren maar alle hulp kwam te laat. De twee anderen in het bassin overleefde het voorval wel.

Het is niet de eerste keer dat de microfoon voor een sterfgeval zorgt. Vorig jaar stierf er in Brasnov, een nabijgelegen dorp, ook al een pastoor door dezelfde microfoon. De politie gaat nu onderzoeken wat er aan de hand is met de microfoon.