Priester steelt 120.000 euro uit parochiekas om te gokken mvdb

19 november 2018

16u04

Bron: ANP - katholisch.de 0 Een Duitse priester heeft ongeveer 120.000 euro uit de parochiekas gestolen en ingezet bij illegaal gokken op internet. De 64-jarige Bernard Gawlytta heeft zich volgens het bisdom Maagdenburg zelf bij justitie aangegeven.

Ook had hij tegenover bisschop Gerhard Feige toegegeven dat hij in de verleiding was gekomen om te gokken en daarom het geld had verduisterd. Het bisdom zei dat de man al sinds de zomer het geld verduisterde.

Of Gawlytta in zijn parochie Ballenstedt (deelstaat Saksen-Anhalt) mag blijven werken wordt nog in de gemeente besproken. De Maagdenburger bisschop zal daarna een aanbeveling van de raadsvergadering krijgen.

Feige had de pastoor al als hoofd van de parochie van Ballenstedt ontslagen en verdere maatregelen aangekondigd. Volgens de bisschop moet de 64-jarige het geld terugbetalen.

Gawlytta ging gisteren nog voor in de zondagsmis. Hij erkende een zeer grote fout te hebben gemaakt en vroeg zijn parochianen om vergeving. De priester is vastbesloten het volledige bedrag terug te betalen.