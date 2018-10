Priester misbruikt 13-jarig meisje jaar lang: slachtoffer krijgt schadevergoeding van 240.000 euro SVM

Bron: Belga 1 Een religieuze congregatie moet in Polen een schadevergoeding van 240.000 euro betalen aan het slachtoffer van een pedoseksuele priester. De nu 24-jarige vrouw krijgt ook een maandelijkse 'rente' van 800 zloty (185 euro). Het vonnis werd in beroep bevestigd.

Voor het katholieke Polen is de uitspraak een primeur. Nooit eerder moest een religieuze instelling zo'n bedrag op tafel leggen. Het probleem van seksueel misbruik door priesters werd er lange tijd gemarginaliseerd.

In de val gelokt

Het destijds dertienjarige slachtoffer leefde in slechte omstandigheden. De priester had haar ouders voorgesteld om een pension in een andere stad te vinden. Maar in werkelijkheid liet hij haar logeren in een appartement waar hij het meisje meer dan een jaar seksueel misbruikte.

De geestelijke werd in 2008 gearresteerd. Twee jaar later kreeg hij vier jaar cel. Toen hij die had uitgezeten, werd hij in een rusthuis voor priesters geplaatst. Volgens de krant 'Gazeta Wyborcza' bleef hij voorgaan in de mis en op Facebook contacten met kinderen hebben.

Vier zelfmoordpogingen

De vrouw overleefde vier zelfmoordpogingen en vertoefde meermaals in een psychiatrisch ziekenhuis. In januari volgde de uitspraak in eerste aanleg. De rechtbank oordeelde dat de organisatie verantwoordelijk was voor de daden van haar lid.

De priester zelf is in de lekenstaat teruggezet. In december 2017 werd hij uit zijn congregatie gezet.