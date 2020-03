Priester met coronabesmetting in residentie van de paus WDw

26 maart 2020

16u08

Bron: Belga 0 Een bewoner van de residentie waar paus Franciscus verblijft in Vaticaanstad heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat hebben Italiaanse media, de krant Il Messaggero en het nieuwsagentschap Ansa donderdag gemeld. De geestelijke die besmet is, werkt voor het belangrijke departement van Buitenlandse Zaken.

De priester is opgenomen in het ziekenhuis, maar zijn toestand is niet zorgwekkend, aldus Il Messaggero. Mensen die met de man in contact zijn geweest, onder wie ook de paus (83), worden nu ook getest, aldus Ansa.

De woordvoerder van het Vaticaan, Matteo Bruni, had dinsdag al gemeld dat vier mensen in het Vaticaan positief hadden getest voor het virus, onder wie twee bedienden van de Vaticaanse Musea.

Gesloten

Door de coronacrisis zijn het Sint-Pietersplein en de Sint-Pietersbasiliek gesloten. De paus richt zich de laatste tijd tot de gelovigen via gestreamde videoboodschappen.

De paasvieringen zullen zonder publiek plaatsvinden dit jaar, zo liet het Vaticaan al weten. de Goede Vrijdag-processie rond het Colosseum zal dit jaar niet doorgaan.

