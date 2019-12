Priester laat 450 liter wijwater over parochie verspreiden met sproeivliegtuig kv

Een katholieke priester van het dorpje Cow Island in de Amerikaanse staat Louisiana heeft zijn parochie op een unieke manier gezegend door zo'n 450 liter heilig water te laten verspreiden met een sproeivliegtuigje.

In Cow Island, een uitgestrekte, dunbevolkte gemeenschap met veel grote boerderijen, is het traditie dat de akkers en de lokale gemeenschap gezegend worden.

Een van de parochieleden klopte bij pastoor Matthew Barzare aan met het voorstel om een sproeivliegtuigje in te schakelen. “Zo kunnen we een groter gebied in minder tijd besproeien”, vertelt de priester.



De leden van de kerk brachten daarom zaterdag flessen water naar een lokaal vliegveld waar Barzare het water zegende vooraleer het in het toestel werd geladen. “Ik zegende het daar en we wachtten op de piloot om te vertrekken”, aldus de priester. “Ik had al emmers water voor mensen gezegend en zo, maar nooit zoveel water.”

De piloot kreeg de opdracht om sommige delen van de gemeenschap, zoals kerken, scholen, winkels en andere openbare plaatsen te besproeien.

Het nieuws over de gezegende regen verspreidde zich al snel in Cow Island, dat in werkelijkheid niet echt een eiland is. Maar wanneer er een orkaan passeert, is de gemeenschap typisch omringd door water, vandaar de naam, verduidelijkt de priester.

De actie was een succes en de parochie wil er nu een jaarlijks evenement van maken waarbij er in totaal zo’n 1300 liter wijwater wordt verspreid.