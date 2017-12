Priester krijgt staande ovatie na zijn coming-out Karen Van Eyken

11u57

Bron: The Huffington Post, National Catholic Reporter 0 rv Priester Gregory Greiten Een katholieke priester uit de Amerikaanse staat Wisconsin heeft afgelopen zondag tijdens de misviering aan zijn parochianen onthuld dat hij homo is. De geestelijke kreeg een staande ovatie.

Gregory Greiten voelt zich naar eigen zeggen bevrijd na zijn coming-out. "Ik ben Greg. Ik ben een katholieke priester. En ik ben homo", vertelde hij aan de parochianen van de St. Bernadette Parish in Milwaukee. Zijn onthulling kon alvast op veel bijval rekenen van de kerkgangers.

In een uitgebreide column, gepubliceerd in de 'National Catholic Reporter', heeft de geestelijke zijn lange weg naar zelfacceptatie beschreven.

"Wereldwijd heeft slechts een klein aantal priesters de moed gehad de muur van stilte te doorbreken en de waarheid te vertellen over hun seksuele identiteit", schreef hij. "Ik wil niet langer met een geheim leven. Ik beloof voortaan mezelf te zijn als homo. Ik wil de persoon omarmen die God heeft voor me heeft gecreëerd."

Zijn coming-out was een persoonlijke keuze, verklaarde Greifen. "Het is eerlijk en integer; en dat is het belangrijkste voor me."

Het is nog afwachten of de kerk maatregelen zal treffen na de openhartigheid van de geestelijke. Aartsbisschop Jerome Listecki zei daarover: "We steunen priester Greifen in zijn persoonlijke zoektocht naar zijn ware geaardheid. Ook niet-hetero's horen we met begrip en mededogen te behandelen. Ook al hebben priesters de gelofte van het celibaat afgelegd, toch beseffen we dat sommigen worstelen met hun homoseksualiteit.