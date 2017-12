Priester geeft christenen een opdracht: "Bid dat prins George homo is" TK

Bron: TIME / Daily Mail 0 REUTERS Een Schotse priester, lid van de Anglicaanse kerk, ligt zwaar onder vuur in Groot-Brittannië. De man roept alle christenen op om te bidden dat prins George, amper 4 jaar oud, later homo blijkt te zijn. Hij wil zo een en ander forceren in zijn eigen kerk.

De priester in kwestie heet Kelvin Holdsworth, en hij is geen onbekende als het gaat over controversiële uitspraken of daden. Zo nodigde hij in januari nog een moslim uit om te spreken tijdens een viering in zijn kathedraal in Glasgow. Die las voor uit de Koran en koos een passage waarin ontkend wordt dat Jezus de zoon van God is.

De uitspraak over prins George is eigenlijk goedbedoeld: Kelvin is zelf openlijk homo en hoopt dat een homoseksuele prins voor vooruitgang zal zorgen in de Anglicaanse kerk. In een brief die hij online publiceerde, met de titel 'hoe veranderen we de Anglicaanse kerk?', maakt hij zijn beweegredenen duidelijk: "In Engeland hebben we een unieke optie: we kunnen bidden dat God prins George een liefde schenkt als hij opgroeit in de vorm van een knappe jongeman."

De Anglicaanse kerk is op dit moment erg verdeeld als het gaat over homoseksuele relaties. In Groot-Brittannië kunnen holebi's sinds 2014 wettelijk met elkaar trouwen, maar een kerkelijke dienst zit er nog steeds niet in. Het instituut wil alleen een man en een vrouw in het huwelijk verbinden.

BLASPHEMY: Anglican minister Kelvin Holdsworth - pray Prince George is gay.https://t.co/png5Iqm4gf pic.twitter.com/AHlkdhB0Lx Dalton(@ DaltonReport) link

Smakeloos en onlogisch

Hopen dat een kind van vier homo blijkt te zijn, is voor veel mensen echter een serieuze brug te ver. Kelvin krijgt online de wind van voor en ook heel wat kerkelijke figuren laten hun ontevredenheid blijken. Gavin Ashenden, vroeger nog kapelaan van de Queen, noemt het een smakeloze zet. "Het gebed gebruiken als een middel om iemand homo te maken, is erg destructief. Hij denkt niet aan wat het beste is voor prins George, maar gebruikt hem als een pion in de genderpolitiek."

Ook Lee Gatiss, directeur van de Church Society, kan er niet mee lachen. "Het is erg smakeloos, en ook gewoon onlogisch. Kelvin zegt altijd dat homoseksualiteit niet verdwijnt door te bidden. Waarom zou het omgekeerde dan wel lukken?" Twittergebruiker MadWorldOfSam vatte het netjes samen: "Bidden dat iemand homo is, is even erg als bidden dat ze hetero zijn. Tot wie George zich later aangetrokken voelt, zou niets mogen uitmaken. Hem onder druk zetten om homo te worden, zal meer kwaad dan goed doen."

Prince George is four years old...



Praying for someone to be gay is just as bad as praying for them to be straight.



Whoever he is sexually attracted to when he grows up shouldn’t matter.



Damaging this kid by putting pressure on him to be gay will do more harm than good. Sammy 🎄(@ MadWorldOfSam) link