Prestigieuze wiskundeprijs minuten na uitreiking gestolen Redactie

02 augustus 2018

06u13

Bron: AD 0 Chaucher Birkar won de meest prestigieuze wiskundeprijs ter wereld, de Fieldsmedaille. Een half uur nadat hij de prijs, ook wel de Nobelprijs voor de wiskunde, in ontvangst mocht nemen, werd die gestolen.

Birkar is professor aan de Universiteit van Cambridge. Hij won de prijs samen met drie andere wiskundigen tijdens een jaarlijks internationaal wiskundecongres. Dit jaar werd dit congres gehouden in Rio de Janeiro in Brazilië.

De professor zou de medaille in een koffertje op een tafel laten liggen. Bovenop de koffer lagen zijn mobiele telefoon en portemonnee. De politie vond later het lege koffertje terug onder een bankje.

De Fieldsmedaille wordt iedere vier jaar uitgereikt aan vier wiskundigen onder de 40.

Volgens de krant O Globo zou de dief dankzij bewakingsbeelden al geïdentificeerd zijn.