Prestigieuze Russische pilotenschool in verlegenheid nadat video van dansende studenten in SM-outfit viraal gaat KVDS

18u33

Bron: Daily Mirror, RT 2 RV, YouTube De oudste pilotenschool van Rusland zit erg verveeld met een video die deze week online verscheen en waarin studenten te zien zijn die op een heel suggestieve manier dansen. De jongens hebben daarbij niet veel meer aan dan een minuscuul slipje en leren riemen. De beelden gingen in geen tijd viraal.

De Ulyanovsk Civil Aviation Institute is een gerespecteerde staatsschool en dat maakt het voorval extra vervelend. Het filmpje zou al in oktober gemaakt zijn, maar vond pas maandag zijn weg naar YouTube via een gebruiker met de naam Aleks Jigurdinski. De titel ‘waarom je beter niet met vliegtuigen vliegt’ werd even later veranderd in ‘hoe piloten zichzelf entertainen tussen vluchten door’.

Bananen

Op de muziek van de hit ‘Satisfaction’ van DJ Benny Benassi zie je een vijftiental jonge kerels twerken, bananen eten en karweitjes opknappen, in alleen boxershorts, schoenen, leren riemen en hun pilotenkepie. Het lijkt een parodie op de videoclip die bij de muziek hoort en waarin vrouwen in bikini op een suggestieve manier met werkmateriaal aan de slag gaan. (lees onder de video verder)

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ЛЕТАТЬ НА САМОЛЕТАХШОК, УЛЬЯНОВСК СНОВА ЗНАМЕНИТ Видео от Aleks Jigurdinski

De beelden werden al snel weer verwijderd, maar het kwaad was geschied. Kopieën van de video verspreidden zich als een lopend vuur en werden op gemixte reacties onthaald. Sommige commentaren waren lovend en zagen het als een geslaagde grap, anderen klaagden het gebrek aan discipline aan en eisten dat de studenten geschorst zouden worden omdat ze hun school en hun beroep in diskrediet brachten.

"Geschokt"

Petr Timofeev – het hoofd van de tuchtcel van de school – verklaarde geschokt te zijn door de beelden. “Ik zou liever niet reageren op het walgelijke gedrag van de kadetten”, klinkt het. “Ik probeer het te begrijpen. We zijn aan het bekijken wat we hiermee aan moeten. Ik werk hier 20 jaar en het is de eerste keer dat ik zoiets zie. Dit is bijzonder pijnlijk na alle moeite die we in hun opleiding steken.” (lees onder de video van 'Satisfaction' verder)

Over een eventuele sanctie wil hij zich niet uitspreken. De gouverneur van de stad Oeljanovsk – een getrouwe van president Vladimir Poetin – heeft al aangekondigd dat er een speciale commissie komt om de video te onderzoeken. Hij bezwoer al om de kadetten strenger te controleren, maar ook het personeel van het instituut, dat nog werd opgericht door Stalin in 1935.

De beperkte plaatsen op de school zijn normaal gezien erg in trek. Afgestudeerden gaan doorgaans aan de slag voor de grote Russische vliegmaatschappijen, zoals Aeroflot, S7 en Ural.