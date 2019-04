Presidentskandidaten Oekraïne gaan debatteren in grootste stadion van het land LH

04 april 2019

13u07

Bron: Belga 0 De aftredende Oekraïense president Petro Porosjenko aanvaardt de uitdaging van zijn rivaal in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, komiek en acteur Volodymyr Zelensky. Hij had de president voorgesteld in debat te gaan in het grootste stadion van het land.

Zelensky daagde de president uit tot een debat in het Olimpiejsky-stadion in Kiev, waar plaats is voor 70.000 mensen. De president had de acteur eerder al opgeroepen deel te nemen aan een televisiedebat. "U roept me op tot een debat. U geloofde dat ik zou vluchten, het zou ontwijken of me zou verstoppen? Neen (...) ik aanvaard de uitdaging en hier zijn mijn voorwaarden", aldus Zelensky in een video die in het stadion is opgenomen.

"Als het een stadion moet zijn, dan is het zo. Ik verwacht u, Volodymyr Oleksandrovytsj", verklaarde Porosjenko. In de eerste ronde van de presidentsverkiezingen eindigde Zelensky, een politieke nieuwkomer, afgetekend eerste met 30,2 procent van de stemmen. Porosjenko behaalde 15,95 procent.

De acteur stelde onder meer als voorwaarde dat beide kandidaten een medisch onderzoek ondergaan, "om het volk aan te tonen dat we geen alcoholisten of drugsverslaafden zijn".

Volgens de wet is het debat voorzien in de avond van 19 april, maar dat is voorlopig nog onzeker.

