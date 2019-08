Presidentskandidate Elizabeth Warren noemt Trump blanke racist ttr

08 augustus 2019

14u39

Bron: belga 0 buitenland De Democratische presidentskandidate Elizabeth Warren noemt de Amerikaanse president Donald Trump een 'white supremacist', wat zoveel wil zeggen als blanke racist. Dat zei ze vandaag aan The New York Times in een reactie op de schietpartijen van afgelopen weekend in Dayton, Ohio en El Paso, Texas. Eerder noemde ook Beto O'Rourke, een andere Democratische kandidaat-opvolger voor Trump, de president een racist.

Afgelopen weekend vielen bij twee schietpartijen in Dayton en El Paso meer dan dertig doden. Een van de schutters had waarschijnlijk racistische motieven. Volgens heel wat waarnemers draagt president Donald Trump bij aan de problematiek. Zo spreekt hij over de illegale migranten op de vlucht naar de VS als een "invasie" en noemde hij Mexicanen tijdens zijn verkiezingscampagne "verkrachters en criminelen", termen die ook terug te vinden waren in een manifest van de schutter in El Paso.

De Democratische presidentskandidate Elizabeth Warren is ervan overtuigd dat Trump met zijn retoriek verdeeldheid op basis van ras in de hand werkt, en indirect steun verleent aan groepen in de samenleving die blanken superieur vinden. Dat zei ze in een interview met The New York Times. Gevraagd of ze gelooft dat Trump een blanke supremacist is, antwoordde ze zonder aarzelen "ja". "Hij steunt blanke racisten. Hij knipoogt en knikt ze toe. Hij noemt ze goede mensen. Hij heeft er alles aan gedaan om raciale conflicten en haat in dit land op te zwepen."

“Ontmenselijkt”

Warren tekent daarmee voor een van de scherpste veroordelingen van Trumps taalgebruik uit Democratische hoek tot nog toe. Eerder had ook presidentskandidaat Beto O'Rourke, zelf afkomstig uit El Paso, de president van antwoord gediend. "Mensen die er niet uitzien als de meerderheid, of niet bidden zoals de meerderheid, ontmenselijkt hij of probeert hij te ontmenselijken. Trump gebruikt ras al lang voor zijn eigen doeleinden en zijn tijd in het Witte Huis is daar geen uitzondering op".

Voormalig vicepresident en presidentskandidaat Joe Biden verklaarde dan weer dat Trump "de vlammen van blanke suprematie in de samenleving oppookt.”

O’Rourke en Warren doen het allebei relatief goed in de peilingen. Volgens de gespecialiseerde website FiveThirtyEight staat Warren zelfs op een derde plaats, na Joe Biden en Bernie Sanders. O'Rourke volgt op plaats zes. In totaal zijn er nog zowat twintig Democraten in de running om het uiteindelijk tegen zittend president Trump op te nemen in het najaar van 2020.