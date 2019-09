Presidentskandidaat VS wil beslag leggen op wapens, maar ontvangt “doodsbedreiging”



RL

14 september 2019

01u40

Als het aan presidentskandidaat Beto O'Rourke ligt, moeten Amerikanen hun (semi)automatische wapen inleveren. De politicus uit Texas deed het voorstel donderd tijdens een debat voor Democratische presidentskandidaten. Het controversiële voorstel kwam O'Rourke naar eigen zeggen op een "doodsbedreiging" te staan.

“Zeker weten. We gaan je AR-15 afnemen. Als het wapen bedoeld is om mensen te vermoorden op het slagveld, dan gaan we die terugkopen”. De woorden van O’Rourke konden op een daverend applaus rekenen tijdens het debat in Houston.

De kandidaat uit El Paso, Texas heeft strengere wapenwetgeving tot een centraal thema van zijn campagne gemaakt sinds de schietpartij in zijn geboorteplaats. Eind augustus bracht een schutter daar 22 mensen om het leven met een semi-automatisch geweer.

Hell yeah, we're going to take your AR-15. If it's a weapon that was designed to kill people on the battlefield, we're going to buy it back. pic.twitter.com/cCEWkG6y0X Beto O'Rourke(@ BetoORourke) link

Hoewel O’Rourke ver achter ligt in de peilingen om dé presidentskandidaat van de Democratische Partij te worden, is hij zeker niet de enige die pleit voor strengere wapenwetten. Sinds de golf van schietpartijen deze zomer, zien steeds meer Democraten het nut van betere wetgeving in. Opiniepeilingen laten zien dat ook kiezers steeds bezorgder zijn over het wapengeweld.

“Doodsbedreiging”

Maar beslaglegging op (semi)automatische wapens, zoals O’Rourke voorstelt, gaat veel verder dan wat politiek haalbaar lijkt in Washington. Republikeinen gaven de Democraat dan ook de volle laag na het debat: “Het Amerikaanse volk moet weten dat deze president, deze vicepresident en de Republikeinen in beide Kamers altijd zullen strijden voor het recht om wapens te bezitten”, aldus vicepresident Mike Pence.

Briscoe Cain, een Republikeinse wetgever uit Texas, ging nog een stapje verder. Hij reageerde op O’Rourke's tweet met “Mijn AR is klaar voor jou”. O’Rourke noemde de reactie een “doodsbedreiging”, en volgens de Amerikaanse website The Verge heeft zijn campagneteam de FBI ingelicht. Het bericht van Cain is inmiddels door Twitter verwijderd. Het is onduidelijk of dat het gevolg was van de melding bij de FBI.

Trump

Zowel Democraten als Republikeinen werken aan nieuwe wapenwetgeving met een verplichte antecentencontrole voor kopers. Ook president Trump leek daar voor te porren, maar na een ontmoeting met de wapenlobbygroep NRA, zwakte de president die steun af.

De zegen van Trump is essentieel omdat zijn Republikeinse partij een meerderheid (53-47) vormt in de Senaat, die het laatste woord heeft over een mogelijke nieuwe wapenwet.