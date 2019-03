Presidentskandidaat O’Rourke haalt uit naar Trump: “Immigranten maken de VS veiliger” LDW

31 maart 2019

15u10 0 Democratisch presidentskandidaat Beto O’Rourke maakte het afgelopen weekend duidelijk dat hij het niet eens in met het migratiebeleid van huidige president Trump. Hij vertelde in zijn thuisstad aan de menigte dat immigranten de steden net veiliger maken. O’Rourke wil het in 2020 opnemen tegen president Trump.

“We zijn veilig, niet ondanks het feit dat we een stad zijn van immigranten en asielzoekers. We zijn veilig net omdat we een stad zijn van immigranten en asielzoekers!”, zei O’Rourke vastberaden tijdens de toespraak in de staat Texas.

Hiermee gaat hij lijnrecht in tegen de mening van huidige president Trump, die migranten en asielzoekers net wil weren uit de VS. O’Rourke is zelf afkomstig uit El Paso, een grensstad met Mexico.

Hij uitte ook rechtstreekse kritiek op de president: “De machtige mensen hebben in dit land veel te lang hun privileges behouden ten koste van mensen zonder macht. Ze hebben angst en verdeeldheid gebruikt, net zoals onze huidige president nu angst en verdeeldheid gebruikt tegenover ras, etniciteit, geografie en religie om ons uit elkaar te drijven, ons kwaad te maken en bang voor onszelf en voor anderen”.